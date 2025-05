Abel promete ‘pé no acelerador’ mesmo com classificação do Palmeiras na Liberta

O Palmeiras conquistou vaga antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 nesta quarta-feira (7), no Paraguai. Os jovens Estêvão e Vitor Roque marcaram o gol da partida. Mas após o duelo, o técnico Abel Ferreira falou que o time não pode relaxar e deve seguir com o “hábito de ganhar”.

“Em relação à classificação e aos planos que temos que fazer, não dá para tirar o pé do acelerador. Agora é continuar com o acelerador no fundo, preparar a equipe, rodar os jogadores que temos que rodar. Acima de tudo, continuar com o hábito de ganhar”, analisou Abel.

“Quando não der para ganhar, ter a capacidade e resiliência de buscar no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente se já passamos ou não. Ainda faltam mais dois jogos e vamos preparar um de cada vez”, finalizou o treinador.

O comandante também voltou a elogiar o lateral Giay. O jogador fez uma boa partida e, então, Abel brincou com uma possível convocação do atleta pela seleção da Argentina.

“Já falei sobre ele na última entrevista. Os mesmos que tanto o criticaram são os mesmos que hoje o elogiam, então ele tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o trabalho dele, é um jogador muito jovem e espero que o treinador da Argentina esteja distraído e que não o convoque. É só isso o que eu quero”, disse.

Agenda do Palmeiras

O próximo desafio do time do Alviverde, aliás, é pelo clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Pela Libertadores, enfrenta o Bolívar e o Sporting Cristal em casa para fechar a fase de grupos.

