Colunista do Jogada10, Tozza destaca os erros em excesso do Flamengo no empate por 1 a 1 diante do Central Córdoba, pela fase de grupos da Libertadores O duelo ocorreu na noite desta quarta-feira (7), na Argentina. Segundo ele, o “time só não perdeu porque Deus não quis”. Confira o vídeo! ‘

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.