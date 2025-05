Depois de anos felizes, função de ‘9’ do Fluminense causa insegurança

Desde a volta de Fred em 2020, o Fluminense não tem grandes preocupações com a função de fazedor de gols em seus elencos. O ídolo, que é o segundo maior artilheiro da história do clube, se aposentou do futebol e passou o bastão a Cano, que chegou em Laranjeiras no ano de 2022 e já passou dos 100 gols. Foram 105 dos 351 pelo Flu nos últimos três anos.

No entanto, a recente lesão em um dos joelhos de Cano deixou uma dúvida no ar. Afinal, Everaldo, contratado para a temporada 2025, ainda não convenceu boa parte da torcida e da imprensa de que pode ser o finalizador ideal tricolor.

Neste ano, Cano marcou 14 gols com a camisa do Fluminense. Everaldo fez quatro. O atacante sofre, portanrto, críticas da torcida.

Sem poder contar com Cano por pelo menos um mês, o elenco tricolor só tem Everaldo para a função de “9”. A menos que o técnico Renato Gaúcho improvise alguém. Os atacantes Serna e Canobbio são cotados para o posto, além do meia Renato Augusto, que voltou de lesão e foi reintegrado ao grupo.

Centroavantes do Fluminense emprestados

O Fluminense tem dois jogadores que fazem a função de camisa 9. No entanto, estão em outros clubes. O Tricoilor emprestou Lelê paera o Ceará e John Kennedy para o Pachuca, do México.

Lelê não vem tendo grandes atuações pelo Vozão, então, nem é cogitado pela torcida. Com JK a história é diferente. Embora o atacante que fez o gol do título da Libertadores não possa retornar neste momento, o empréstimo passou a ser questionado entre os tricolores.

Pelo Pachuca, John Kennedy fez 18 partidas e nove gols. Mas a volta é improvável. Principalmente pela boa fase do cria de Xerém em terras mexicanas. A única possibilidade de JK retornar ao Fluminense antes do prazo (junho deste ano) é se o Pachuca informar ao Flu que não conta mais com o atacante e que deseja devolvê-lo.

Mais uma vez Xerém

Entre os relacionados para a partida desta quinta-feira (8), contra o GV San José, na Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, está Kelwin.

Mais um menino de Xerém, Kelwin joga de camisa 9 e tem como principal característica a força física. Everaldo não está entre os relacionados, então, pode ser que o garoto tenha uma chance na partida que será realizada na altitude de La Paz, capital boliviana que fica a 3.637 metros acima do nível do mar.

