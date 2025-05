Dupla do Fluminense deve ganhar chance entre os titulares pela Sul-Americana

Lezcano e Lavega são as esperanças da torcida do Fluminense contra o San José Pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. Assim, a equipe encara o San José no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia. Sem Renato Gaúcho à beira do campo e com Alexandre Mendes no comando, o Tricolor deve ter uma dupla, que a torcida tem muita esperança, como titular: Lezcano e Lavega.

Novidade no fim da última janela de transferência por cerca de R$ 29 milhões, o paraguaio ainda busca seu espaço e agora terá nova chance de deixar uma boa impressão ao treinador.

O atleta chegou para disputar posição com Paulo Henrique Ganso e ser peça de reposição de qualidade. Afinal, o camisa 10 ficou de fora durante os três primeiros meses do ano por causa de uma miocardite. Recuperado, ele voltou a ser titular, mas como dificilmente completa 90 minutos em campo, abre espaço para os reservas mostrarem serviço.

Na disputa, Lima e Nonato passaram à frente do paraguaio, que pouco teve chance com Mano Menezes. Depois da chegada de Renato, Lezcano foi titular contra o Unión Española, mas não foi bem. Até o momento, ele soma sete partidas, porém ainda está na fase de adaptação.

Uruguaio promissor

Lavega, por sua vez, ainda não teve a oportunidade de ser titular. A torcida tem muita expectativa de vê-lo em ação, por ser um atleta da seleção de base do Uruguai e promissor. Ele foi um dos grandes destaques do River Plate na última edição do Campeonato Uruguaio. O jovem jogador marcou 11 gols e deu quatro assistências em 35 jogos.

Por fim, o Fluminense repetirá a estratégia de levar a campo um time repleto de reservas e deixar os titulares no Rio de Janeiro. Desta vez, porém, a equipe terá como opção alguns jogadores experientes como os laterais Guga e Renê e o meio-campista Renato Augusto, que deve ficar como opção no banco de reservas.