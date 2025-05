Estêvão celebra classificação na Libertadores: ‘Era nosso objetivo’

O Palmeiras alcançou seu primeiro objetivo na Libertadores: se classificar para as oitavas de final. E a vaga veio de uma forma imponente. Afinal, são quatro jogos e quatro vitórias. A última vítima foi o Cerro Porteño, na última quarta-feira (7). Em Assunção, no Paraguai, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols de Estêvão e Vitor Roque.

Após a partida, o atacante Estêvão falou que o grande objetivo do Palmeiras era alcançar esta classificação o quanto antes. Contudo, ele não quer ver o Palmeiras abaixando o ritmo e quer vencer as duas partidas que resta.

“Era um objetivo que a gente conquistava desde o início do campeonato. Era o nosso objetivo. Graças a Deus a gente concluiu. Agora a gente segue firme, porque sabemos que temos mais dois jogos ainda e vamos buscar a vitória neles”, disse Estêvão.

Além disso, o atacante também ressaltou o poder de finalização e a eficiência do Palmeiras, para sair com a vitória do Estádio Nueva Olla, em Assunção.

“Tivemos a competência e a eficiência de finalizar, fazer os gols. As poucas oportunidades que tivemos, a gente marcou. Então acho que a nossa eficiência foi muito boa”, completou o atacante.

Agora, o Palmeiras terá pela frente a missão de buscar a liderança geral para ter o direito de disputar todas as partidas de volta dos mata-matas na sua casa. Para isso, precisa vencer o Bolívar na próxima quinta-feira e, no mínimo, empatar o último duelo contra o Sporting Cristal. Ambas as partidas acontecem no Allianz Parque.

