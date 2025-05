Flamengo aprova recurso que aproxima o clube de ter voto online nas eleições

Votação de forma online ganha aprovação no Conselho do Flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis / Flamengo)

O Flamengo aprovou, nesta semana, um novo recurso para a participação dos conselheiros nas reuniões do clube. Os sócios desde o início do ano já podem acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo de forma remota. A partir de agora também poderão votar nas pautas de maneira online. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, é preciso ressaltar que isso não envolve as eleições presidenciais, mas pode representar um primeiro passo nesse sentido. Vale lembrar que a proposta original, apresentada pelo grupo político “Flamengo Sem Fronteiras”, já regulava o voto à distância para as eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

No entanto, retiraram o artigo da emenda. Isso porque havia o receio de que isso pesasse contra a aprovação. Além disso, convenceram os autores de que o tema deveria ser submetido ao grupo eleitoral.

Afinal, para que um tema entre em votação no Conselho Deliberativo, ele pode ser proposto tanto pela diretoria quanto por um conselheiro (no caso de um grupo reunir ao menos 50 assinaturas). A votação à distância é uma promessa de campanha do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Diante disso, o voto online nas eleições pode entrar em pauta em reuniões futuras. A tendência é que a aprovação possa acontecer, visto que a definição também incluirá os votantes remotos (podem formar um quórum maior).

Por fim, o Flamengo possui cerca de 2.500 conselheiros, mas a média de participação nas reuniões é de 10% a 20% do total. Reuniões online aconteceram na época da pandemia de covid com mais de 1.200 participantes, o que mostra que tal mudança pode realmente aumentar o quórum no futuro.

