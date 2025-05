‘Vandalismo vermelho’ marca decisão do Campeonato Português; entenda

Estátua de um leão próximo ao Estádio José Alvalade, do Sporting, foi vandalizada com tinta vermelha - (crédito: Reprodução)

Faltando dois dias para o clássico que pode definir o campeão de Portugal desta temporada, uma onda de ‘vandalismo vermelha’ toma conta do país. A torcida do Benfica atacou símbolos do rival Sporting em vários pontos do país com tinta vermelha para provocar os arquirrivais de Lisboa.

Na noite de terça-feira (6), a estátua de um leão, perto do Estádio de Alvalade, foi pichada por benfiquistas. O local é famoso por ser a concentração de torcedores do Sporting na comemoração de títulos.

No entanto, na noite de quarta (7), vândalos atacaram com tinta vermelha o núcleo da torcida do Sporting na cidade de Faro. Eles cobriram quase completamente o leão, símbolo do Sporting, com a cor encarnada e picharam os muros da casa.

Pode valer o título

Benfica e Sporting se enfrentam no próximo sábado (10), no Estádio da Luz, pela 33ª e penúltima rodada, e o dérbi de Lisboa poderá decidir o campeão nacional. Os dois times têm 78 pontos, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto (venceu por 1 a 0 no turno). Assim, uma nova vitória dos leões vale o título. Porém, o Benfica, para ser campeão neste jogo, precisa vencer por dois gols de diferença. Um empate leva a decisão para a última rodada.

