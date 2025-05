??ltima vitória elástica de uma equipe venezuelana, contra brasileiros, tinha quase 50 anos

Além de imponente na atual edição da Sul-Americana, a goleada do Puerto Cabello por 4 a 1, sobre o Vasco, também tem relevância histórica. Isso porque, além de ser a primeira vitória do clube em torneios continentais, foi a primeira vez que uma equipe venezuelana fez quatro gols em um adversário brasileiro nessa instância.

Historicamente um país que não tem o futebol como seu esporte mais praticado (o beisebol sustenta tal posto), o futebol da Venezuela sempre teve dificuldades nos enfrentamentos contra equipes do Brasil em Libertadores e Sul-Americana. Nesse sentido, uma prova disso é a distância do último marcador mais elástico nesses duelos.

A última vez que um time brasileiro havia perdido de maneira mais latente nessas condições ocorreu em 1977. Mais especificamente, no embate entre Internacional e Portuguesa FC, jogo válido pelo Grupo 2 da segunda fase da competição. A saber, na época, dois grupos com três integrantes cada definiam os finalistas onde somente o líder de cada chave avançava.

Desse modo, os venezuelanos foram até Porto Alegre e protagonizaram um imponente 3 a 0 em pleno Beira-Rio. Com direito a Jairzinho no time titular, a Portuguesa construiu sua vitória elástica com gols de Ricardo Moss, Nito de Lima e Carlos Núñez.

O marcante triunfo do Puerto Cabello, aliás, recuperou as chances do time brigar por vaga na sequência da competição. Isso porque, no Grupo G, o Lanús lidera com oito pontos seguido do Vasco, que tem cinco, enquanto Puerto Cabello e Melgar tem quatro unidades cada. Todavia, com a equipe venezuelana tendo melhor saldo de gols.

Outros jogos da quarta rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Sportivo Luqueño 0 x 1 Godoy Cruz

Nacional Potosí 2 x 2 Guaraní

Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia

Boston River 1 x 5 Independiente

Corinthians 1 x 1 América de Cali

Melgar 0 x 1 Lanús

Cerro Largo 1 x 3 Universidad Católica de Quito

Unión 1 x 2 Palestino

Mushuc Runa 1 x 0 Cruzeiro

Atlético Grau 0 x 0 Grêmio

Once Caldas 1 x 0 Unión Española

08/05

Iquique x Atlético-MG – 19h

Racing x Huracán – 19h

GV San José x Fluminense – 21h30

Cienciano x Caracas – 23h

