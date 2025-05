Allan causa boa impressão em jornada problemática do Botafogo

Nem tudo é desolação no Botafogo. Em momento turbulento, o time alvinegro venceu o Carabobo por 2 a 1, na última terça-feira (8), pela fase de grupos da Libertadores. O resultado positivo não livrou o Botafogo de ferozes críticas da crônica esportiva e da torcida. Porém, há pontos positivos que chamaram a atenção. Um deles é a entrada de Allan, no segundo tempo, no lugar do capitão Freitas. Preterido em muitos jogos desta temporada, o volante deu conta do recado e brindou Cuiabano com uma assistência no segundo gol do Mais Tradicional.

Allan está no Botafogo desde julho de 2024. Ex-Vasco, Napoli, Everton e Seleção Brasileira, Allan, antes do Fogão, estava no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. No Glorioso, ainda não se firmou. Tem 25 aparições, menos minutagem que os concorrentes da posição e duas assistências.

Paiva gosta de Allan e dos demais reservas

Apesar da falta de protagonismo no elenco do jogador, o técnico do Botafogo, Renato Paiva, está de olho em Allan. Na Venezuela, também entraram Nathan Fernandes, Ponte, Elias e Artur.

“Não é fácil entrar ali, não é fácil jogar, em especial passar aquela linha de cinco meias e depois ter sempre cuidado com as duas setas, porque são, de fato, muito rápidas. Uma palavra para os jogadores que vieram do banco, que ajudaram bastante, mesmo com as baixas todas que temos. Eles foram bem. O Carabobo ainda vai mais para trás, o que nos levou a mexer taticamente na equipe para encontrar uma forma, não digo suicida, mas muito arriscada de atacar”, explicou o técnico português da Estrela Solitária.

Com Allan como opção, o Botafogo recebe o Internacional, domingo (11), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 8 desta edição do Campeonato Brasileiro. Na quarta (14), o Glorioso segue no Colosso do Subúrbio, contra o Estudiantes, pela Libertadores. No Nacional, o Fogão está em 12º lugar, com oito pontos. Na competição internacional, é o terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos, atrás de Universidad de Chile (7) e Estudiantes (9).

