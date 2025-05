Iquique x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Atlético Mineiro visita o Deportes Iquique. A partida é válida pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana e será disputada no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida. A transmissão arranca às 17h30. Christian Raphael narra. Ele terá o auxílio de Cleiton Santos nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens.

