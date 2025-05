Rossi, do Flamengo, fala sobre tentativa de assalto: ‘Vítima da falta de segurança do Rio’

Rossi, do Flamengo, diz que jogadores estão bem após susto com a tentativa de assalto - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, passou por um episódio preocupante na madrugada desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro. Afinal, parte da delegação que retornou da Argentina após o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores, sofreu uma tentativa de assalto. O episódio aconteceu na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque, e criminosos atacaram o carro blindado do arqueiro.

Durante a ação, eles efetuaram quatro disparos contra o automóvel. Apesar da gravidade, nenhum atleta ou membro da delegação ficou ferido e todos estão em segurança em suas respectivas residências. O argentino, então, emitiu um comunicado sobre o ocorrido nas redes sociais.

“Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Agustín Rossi“, disse o goleiro.

Além disso, a concessionária Lamsa, responsável pela administração da Linha Amarela, confirmou uma ocorrência na altura da saída 7 nesta madrugada. Contudo, ao chegar ao local, os agentes não encontraram mais os envolvidos na ação. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informou que equipes realizaram buscas na região e conduziram os jogadores à 21ª Delegacia Policial

Comunicado do Flamengo

“Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela CONMEBOL Libertadores, alguns automóveis de jogadores sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros.

Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia”.

