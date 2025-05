Luis Enrique, do PSG, rebate críticas feitas à Ligue 1

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, rebateu críticas feitas à qualidade da Ligue 1, lembrando um termo pejorativo usado contra o futebol praticado na França,

“Somos a liga dos fazendeiros, mas é bom. Estamos aproveitando os resultados e os elogios de todos. Somos uma equipe jovem, mas a mentalidade e o caráter são ótimos. Tenho que parabenizar meus jogadores”, disse o treinador.

“Liga dos fazendeiros” se refere à inferioridade como enxergam a Ligue 1 entre as ligas europeias. Em relação à qualidade técnica, a competição frequentemente é colocada atrás dos campeonatos inglês, espanhol, italiano e alemão.

A declaração de Luis Enrique rebatendo as críticas à Ligue 1 foi dada logo após o PSG se garantir na final da Liga dos Campeões, eliminando o Arsenal. Ele respondeu sobre o desempenho da equipe que comanda contra clubes da Premier League nesta edição da Champions.

Muitos ingleses no caminho

Desde as oitavas de final desta edição da Liga dos Campeões, o time de Luis Enrique enfrentou apenas ingleses até chegar à decisão. Anteriormente, ao longo da competição, o PSG jogou contra Manchester City, Liverpool, Aston Villa, além do Arsenal, contra quem já havia jogado na fase de grupos. No total, cinco vitórias e três derrotas.

“Vai ser difícil contra a Inter, mas acho que eles têm o mesmo sentimento. Vai ser uma final interessante e muito difícil para ambas as equipes, é especial para todos nós. É a segunda final deles em três anos e mostra que são uma grande equipe”, declarou Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain não disputava uma final de Liga dos Campeões desde a temporada 2019/20, quando foi derrotado pelo Bayern de Munique. Por outro lado, o PSG garantiu o quarto título francês seguido.

A final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Inter está marcada para o próximo dia 31/05, em Munique, na Alemanha.

