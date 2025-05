Atlético Nacional x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (8), o Internacional enfrenta o Atlético Nacional, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O embate pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores representa um confronto direto para o Colorado. Isso porque um empate ou uma vitória são essenciais para o Colorado se manter vivo na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio. Até porque mantém os gaúchos à frente dos colombianos na tabela de classificação.

A Voz do Esporte está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir das 20h. Eduardo Rizatti está com as cordas vocais afinadas para narrar o embate. Thiago Hugolini agrega comentários sempre pertinentes à transmissão. Por fim, o intrépido Júnior Azevedo está escalado para a reportagem.



