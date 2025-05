Câmara Municipal de Valladolid sofre pressão para tornar Ronaldo Fenômeno ‘persona non grata’

A relação entre Ronaldo Nazário e torcedores do Real Valladolid atingiu o ponto mais crítico desde a compra do clube, em 2018. Após a confirmação do terceiro rebaixamento nos últimos sete anos, grupos organizados intensificaram os protestos contra a gestão de Fenômeno. A Federação de Clubes de Torcedores, que reúne associações ligadas à equipe, formalizou um pedido para que a Câmara Municipal declare o brasileiro “persona non grata” na cidade.

A principal reclamação gira em torno do que os torcedores classificam como um “desastre esportivo e social”. Em comunicado divulgado à imprensa espanhola, a Federação expressou descontentamento com as vendas frequentes de jogadores importantes, além do que consideram um planejamento de elenco desorganizado. O texto cita a gestão como “desastrosa para o clube”, especialmente pela distância do brasileiro à vida cotidiana do time.

Organizadores do protesto afirmam que o dono do clube esteve ausente do Estádio José Zorrilla durante toda a temporada. Além disso, apontam que o astro demonstrou pouco interesse nos compromissos da equipe e frequentemente se referiu aos torcedores como “radicais”— contribuindo para o desgaste da relação com a cidade.

Pressão política e protestos simbólicos

A federação também pediu que o governo municipal interrompa qualquer negociação com o clube enquanto o brasileiro se mantiver no comando. “Solicitamos expressamente que não seja alcançado nenhum acordo quanto à concessão de terrenos pertencentes à Câmara Municipal”, destacou o grupo em seu posicionamento.

Os protestos se intensificaram desde o último jogo, contra o Barcelona. Nas arquibancadas, por exemplo, torcedores exibiram faixas pedindo a saída do proprietário. Notas falsas de 500 euros com o rosto do ex-atacante também foram distribuídas como forma de protesto contra a condução financeira e institucional da equipe.

Vídeo polêmico e desgaste nas redes sociais

Enquanto a crise se intensificava em campo, um vídeo que circulou nas redes sociais acentuou ainda mais a insatisfação da torcida. As imagens mostram o astro deixando um restaurante em Madri com dificuldade para caminhar, amparado por amigos. A gravação levantou especulações entre internautas sobre o estado do ex-jogador.

Futuro incerto de Ronaldo Fenômeno

Embora o brasileiro esteja negociando a venda do Valladolid, a concretização da transferência segue indefinida. Isso porque um grupo norte-americano, principal interessado na aquisição, tem até 15 de maio para apresentar uma decisão definitiva sobre o negócio.

Ronaldo comprou o Valladolid em 2018 com a promessa de tornar o clube mais competitivo no cenário nacional. Entretanto, os resultados em campo e a gestão contestada distanciaram o projeto inicial da realidade vivida pelo torcedor, que atualmente clama por uma nova direção.