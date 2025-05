Fluminense segue exposição e leva taça do Mundial ao Maracanã

Taça do Mundial de Clubes no gramado do Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação / FFC)

O Fluminense deu sequência, nesta quinta-feira (8), à exposição da taça do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano. Assim, o Tricolor levou o objeto de desejo dos 32 clubes que participam do torneio a mais um dos cartões-postais do Rio de Janeiro: o Maracanã.

Dessa forma, houve um ensaio de fotos no campo e, na sequência, ela ficará exposta atrás do gol das 11h às 13h. Dez sócios, então, puderam acompanhar o ensaio fotográfico da taça no gramado do lendário estádio.

Ainda nesta quinta-feira (8), o troféu irá para mais um cartão-postal da cidade maravilhosa. Trata-se do Pão de Açúcar, onde ficará exposta e disponível para fotos com os torcedores a partir das 16h. Vale lembrar que o Santuário Cristo Redentor e o Salão Nobre de Laranjeiras já tiveram a oportunidade de receber o valioso objeto.

Com isso, o clube levará dez sócios para acompanhar de perto a taça no local, também em horário exclusivo e com direito a transporte de ida e volta.