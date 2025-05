Confira como ficou o carro de Rossi, do Flamengo, após tentativa de assalto no Rio

Veículo blindado do goleiro Rossi, do Flamengo, após tentativa de assalto no Rio - (crédito: Foto: Divulgação)

Depois do empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores, a delegação do Flamengo passou por uma situação preocupante. Afinal, eles sofreram uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (8), na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque no Rio de Janeiro. Os assaltantes, então, alvejaram o veículo blindado do goleiro Rossi com quatro tiros.

Com isso, os disparos acertaram a porta do motorista, o retrovisor do carona, o vidro do banco de trás e a parte traseira perto da roda. Antes do ocorrido, Wesley e Gerson avistaram que os ladrões estavam a pé, algo que gerou preocupação no elenco, sobretudo em atletas que não possuem o carro blindado, segundo informações do “ge”.