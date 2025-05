Veja os cenários para o Flamengo avançar na Libertadores

O Flamengo corre risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores. O empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, obriga a torcida do time carioca a ficar com a calculadora na mão para saber o que é preciso para garantir a classificação. Apesar da dificuldade, o Rubro-Negro ainda pode avançar como líder do Grupo C.

A situação é a seguinte. O Flamengo ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Assim, o clube está atrás de LDU e Central Córdoba, ambos com oito pontos, mas com os equatorianos na frente pelo saldo de gols. Nas rodadas finais, o Fla joga contra LDU e o lanterna Deportivo Táchira, no Maracanã.

Classificação em primeiro

O Fla precisa vencer LDU e Táchira para chegar a 11 pontos. Além disso, torcer por um tropeço do Central Córdoba contra o Táchira e um empate entre o time argentino e LDU na última rodada.

Entretanto, os cenários podem se complicar. Além de vencer os dois últimos jogos, o clube carioca terá que ampliar seu saldo de gols. Se o Central Córdoba vence Táchira, a LDU vencer os argentinos na rodada final e o Flamengo conseguir as duas vitórias, os três times terminaram empatados com 11 pontos. No momento, o saldo de gols da equipe de Filipe Luís está zerado, contra dois do Córdoba e 3 da LDU.

Vaga após empate com a LDU

O Rubro-Negro terá que superar o Táchira. Junto a isso, o Central Córdoba precisa somar apenas mais um ponto em dois jogos, decidindo a vaga no saldo de gols. Caso contrário, o time de Filipe Luís, assim, precisa vencer o Táchira e torcer por uma derrota da LDU, decidindo a vaga no saldo de gols.

Se vencer a LDU e empatar com o Táchira

Se isso acontecer, o Flamengo precisa torcer para que a LDU perca em casa para o Central Córdoba ou para que a equipe argentina some apenas um ponto em dois jogos. A vaga, aliás, fica pelo saldo de gols. Um empate entre LDU e Central também será da mesma maneira.

Em caso de derrota do Flamengo

Caso o Flamengo perca para um dos últimos jogos, dependerá de um resultado negativo dos rivais. Se perder para a LDU, precisará vencer o Deportivo Táchira e torcer por duas derrotas do Central Córdoba. Em caso de vitória sobre os equatorianos e derrota para o Táchira, será necessário que a LDU perca para os argentinos em seu último jogo. Nos dois cenários, a equipe carioca precisará tirar o saldo de gols.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã. Antes disso, o clube da Gávea, afinal, enfrentará o Bahia, no sábado (10), às 21h, em casa.

