Ex-Real Madrid critica postura de Raphinha e Yamal na Copa do Rei

“Subir para cumprimentar o rei no palco com óculos brilhantes? Figuras como Hierro e Redondo não aceitariam isso. Te diriam: “Aonde você vai assim? Eu não me identifico com esse tipo de coisa. Na minha época, esses gestos não eram permitidos. Há códigos que não se pode romper. Me parece incrível subir ao palco com óculos de sol. Entendo que Yamal tem 17 anos e um talento espetacular, mas precisa de gente próxima que lhe indique o que é está bem ou não. O que Raphinha, que é mais velho, fez é ainda mais pecado”, disse Tote ao site “El Desmarque”.

Além disso, o ex-jogador também fez críticas ao pai de Yamal pela postura nas redes sociais.

“Meu pai nunca teria feito isso. Ele ia para a arquibancada, se colocava em um canto e não dizia nada. A família deve servir como um apoio silencioso, não como um foco a mais de atenção”, afirmou.

Tote começou sua carreira no Real Madrid, onde atuou entre 1999 e 2003. Ele também tem passagens por clubes como Betis, Málaga, Valladolid e Hércules.

Raphinha e Yamal

Raphinha e Yamal são dois dos principais destaques do Barcelona nesta temporada. Junto com Lewandowski, formam o trio de ataque mais poderoso do futebol mundial. Eles marcaram, no total, 87 gols, em todas as competições. Aliás, esses 87 gols representam 53,3% de todos os gols do Barça nesta temporada.

O centroavante polonês fez 40, o atacante brasileiro 32 – o ano mais goleador na carreira – e o jovem espanhol 15. Lewandowski é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 25 gols, e Raphinha o da Champions League, com 13.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.