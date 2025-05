Com Messi, Inter Miami figura entre os clubes mais valiosos do mundo

A influência do argentino Lionel Messi no Inter de Miami após a chegada ao clube segue em evidência a cada dia. Desde a contratação do craque, em junho de 2023, a equipe tem registrado alta significativa nas receitas e tem expandido a marca ao redor do mundo. Prova disso é que o time consolidou-se entre os 25 clubes de futebol mais valiosos de todo o mundo, de acordo com ranking elaborado pela CNBC baseado em receitas e dívidas das equipes.

No levantamento, o Inter Miami ficou na 22ª colocação, com valor estimado em um bilhão de dólares. Outras equipes da MLS também apareceram no ranking, casos do LAFC (20º, com US$ 1,05 bilhão) e do Los Angeles Galaxy (21º, com US$ 1,03 bilhão). Para efeito de comparação, o top-3 foi composto por Real Madrid (US$ 6,7 bilhões), Manchester United (US$ 6 bilhões) e Barcelona (US$ 5,65 bilhões).

Para se ter uma ideia do crescimento do Inter Miami com Messi, segundo análise da Sportico e da Sports Value, o clube, antes da chegada do argentino, tinha faturamento anual na casa dos US$ 55 milhões. No primeiro ano com o jogador, saltou para US$ 127 milhões, representando uma alta de 131%, e em 2024 a arrecadação chegou aos US$ 190 milhões. No período, a própria liga norte-americana, como um todo, também registrou alta, ao obter receitas de patrocínio em 2024 na casa dos US$ 665 milhões. O crescimento foi de 13% em relação ao ano anterior, conforme estudo divulgado pela SponsorUnited em dezembro.

Após escolher atuar pelo Inter Miami, Messi inclusive tem indicado uma aproximação com o continente americano visando a expansão de marca. Vale lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, sediarão o Super Mundial de Clubes neste ano e a Copa do Mundo de 2026. Nos demais países do continente, o Inter Miami também buscou expandir a marca em meio a amistosos disputados entre janeiro e fevereiro, atuando em países como Peru, Panamá e Honduras.

Também pelo continente americano, Messi tem explorado a história de sua carreira a partir de uma exposição imersiva que já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan. No Brasil é realizada pela produtora local Dançar Marketing e chegou a São Paulo no mês de abril.

Intitulada “The Messi Experience – A Dream Come True”, a jornada imersiva é composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela carreira do jogador, com aproximadamente 75 minutos de duração. São combinadas projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, permitindo aos fãs treinar como Messi e até interagir com ele por meio da inteligência artificial.

