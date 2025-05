A crise está aí! Vasco chega a sete jogos sem vencer

A sina de maus resultados chegou com força no Vasco da Gama. Sem investidor para sua SAF e sem treinador, o time do presidente Pedrinho já chega ao seu maior período sem vitórias na temporada – sete partidas. O último tropeço, na quarta-feira (7), uma vexatória goleada diante o Puerto Cabello (VEN), clube fundado em 2011, cuja maior glória é disputar a elite do futebol venezuelano.

Assim, o Cruz-Maltino coloca em xeque sua participação em todas as competições em 2025. Afinal, já se encontra em 14º no Brasileirão, com sete pontos – mesma pontuação do Fortaleza, primeiro time dentro do Z-4. Além disso, vê em risco as classificações para as próximas fases da Copa do Brasil e Sul-Americana.

A péssima sequência começou no dia 15 de abril, ou seja, há quase um mês. Foi em derrota para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão (CE), pela quarta rodada do Brasileirão. O pobre futebol apresentado no revés já colocava pressão sobre o técnico Fábio Carille, que não vivia mar de rosas com os exigentes torcedores do Vasco.

Depois, uma pequena sobrevida ao empatar com o Flamengo em 0 a 0, no Maracanã, no dia 19. Já no dia 22, novas vaias para Carille: outro empate sem gols, desta vez em São Januário, contra o Lanús (ARG), pela terceira rodada da Sul-Americana. Era, aliás, o último jogo do treinador em São Januário, já que o clube daria início a uma maratona longe do Rio de Janeiro.

Técnico não resiste a novos tropeços

No começo de tal sequência, outro resultado negativo. O time, apesar de ter atuado melhor, perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, no dia 27, sem conseguir aproveitar suas chances, nem o fato de a Raposa atuar longe do Mineirão (o jogo foi no Parque do Sabiá, em Uberlândia). Com a derrota, Carille, enfim, perdeu o emprego.

Dessa forma, Pedrinho colocou novamente Felipe Loureiro para ser o técnico interino, apesar de Luisinho e Bruno Lazaroni terem chegado como auxiliares fixos para a comissão. Felipe, ídolo como jogador, atua como Diretor Técnico do clube desde junho passado.

Em seu primeiro jogo, o Vasco deu show de horrores ao empatar em 1 a 1 com o humilde Operário, em Ponta Grossa (PR), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no feriado de 1º de maio. A torcida já não aprovava a experiência de Felipe no cargo, clamando por um novo treinador – cujo qual, aliás, sequer chegou. Fernando Diniz é o favorito.

Com a demora nas negociações, o Maestro foi para mais duas partidas: duas derrotas. Primeiro, em Brasília (DF), contra o Palmeiras, no último domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão (1 a 0). Na ocasião, houve grave falha individual de Hugo Moura, em jogo que o Cruz-Maltino não atuou tão mal.

Por fim, a famigerada goleada para o Puerto Cabello, que jogou luz e desencadeou a atual crise na Colina. 4 a 1, com direito a atuação apática e excessivos erros individuais dos jogadores, que não pareciam à vontade com a mudança de esquema para um 4-4-2 losango.

