Textor encerra processo arbitral contra CBF por denúncias de 2023

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor baixou as armas. Ele, assim, não está mais em guerra contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o “Portal do Léo Dias”, o clube formalizou, nesta semana, a desistência do processo arbitral que movia contra a entidade máxima do futebol brasileiro no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

Textor, em 2023, formalizou a denúncia sobre irregularidades na arbitragem do Campeonato Brasileiro daquele ano, quando o Botafogo, mesmo com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, perdeu o título para o Palmeiras e terminou a competição na quinta colocação.

As acusações, aliás, ganharam força após a derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3, em novembro de 2023, no segundo turno, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso vencia os paulistas por 3 a 0 e levou a virada para 4 a 3. O empresário norte-americano, à época, atribuiu, então, o insucesso da equipe alvinegra à expulsão do zagueiro Adryelson. Após o jogo, o magnata usou palavras como “corrupção” e “roubo”. Revoltado, ainda pediu a demissão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Textor não parou por aí. Em seguida, assegurou que tinha em mãos “gravações de árbitros do Brasileirão reclamando sobre propinas que não teriam sido pagas” e prometeu apresentar os documentos em até 30 dias. As declarações, porém, levaram o dirigente, sem exibir as provas, a responder um processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Textor afaga Ednaldo

Após recuo do sócio majoritário da SAF do Botafogo, Textor e o STJD chegaram a um acordo no qual prevê que o norte-americano pague uma multa de R$ 1 bilhão para retirar o processo da pauta. Em relação à CBF, o big boss alvinegro mudou sua postura e passou a elogiar Ednaldo Rodrigues.

“É o mais capacitado para lidar com problemas como o racismo no futebol e a manipulação de resultados em conluio com apostas esportivas”, declarou Textor.

