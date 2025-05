Conmebol abre procedimentos após novos casos de racismo em Cerro x Palmeiras

A Conmebol abriu, nesta quinta-feira (8), um processo disciplinar para apurar os incidentes na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Torcedores do time da casa cometeram atos racistas contra os palmeirenses no estádio La Nueva Olla, em Assunção.

As imagens mostram um torcedor imitando um macaco nas arquibancadas do Estádio Nueva Olla, enquanto outro vestia uma camisa estampada com a figura do animal. Um terceiro aparece esfregando a pele do braço com a mão. Rodrigo Wirth, torcedor do Verdão, e Rodolfo Maia, funcionário do Palmeiras, registraram as cenas e as publicaram nas redes sociais.

O Palmeiras, por sua vez, divulgou uma nota na madrugada desta quinta-feira em que repudia os atos, reforça a reincidência do Cerro Porteño — mencionando quatro ocorrências desde 2022 — e critica a ineficácia das punições aplicadas até agora, além da conivência do clube paraguaio. Os casos entre as equipes aumentaram após Luighi, jogador da base, sofrer injúria racial em um confronto válido pela Libertadores Sub-20.

Em março deste ano, o Cerro pagou uma multa de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil) com prazo de 30 dias para quitação. Além disso, o clube precisou disputar seus jogos sem a presença de torcedores durante a competição.

“O que fizeram Cerro Porteño e autoridades locais para identificar e punir o torcedor que imitou um macaco para o atacante Luighi? A sanção imposta foi suficiente para coibir novos casos? Quais providências tomarão desta vez?”, questiona um trecho da nota do Palmeiras.

