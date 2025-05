Beckham diz que quase foi para o Barcelona

Em entrevista à CBS Sports, David Beckham disse que quase foi jogador do Barcelona. Segundo o inglês, em 2003, o Manchester United aceitou uma proposta do clube blaugrana. No entanto, ele tinha outros planos para a carreira.

“Meu time sempre foi o Real Madrid. E é engraçado ver que fui vendido do Manchester United para o Barcelona. Eu estava de férias e Peter Kenyon (diretor do United, depois do Chelsea e do Atlético de Madrid) me ligou e disse que eles tinham aceitado uma oferta do Barcelona. E eu disse: ‘Se vocês vão me vender, o único clube para o qual estou disposto a me transferir é o Real Madrid'”, afirmou o atual proprietário do Inter Miami.

Nos galácticos, Beckham jogou ao lado de Zidane, Figo, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Sem dúvidas, um dos elencos mais badalados da história do futebol.

“Se o United queria que eu fosse, tinha que ser para o Madrid. Eles tiveram que desistir de tudo. Em um dia e meio, estava feito e desfeito”, lembrou o ex-jogador, que, contudo, não teve tantas conquistas em Madrid.

Beckham jogou no Real até 2007. Mas a passagem não resultou em tantos títulos. Foram apenas dois troféus: o Campeonato Espanhol em 2007 e a Supercopa da Espanha em 2003.

Além disso, o inglês assistiu do campo um dos períodos mais vitoriosos da história do Barcelona, que com Ronaldinho Gaúcho e companhia conquistou títulos e a simpatia dos amantes do bom futebol.

