Gary Neville e Beckham compram time da quarta divisão inglesa

Gary Neville e Beckham, ex-jogadores do Manchester United, deram um novo passo juntos fora de campo: se juntaram a um grupo de empresários para liderar um consórcio e adquirir o Salford City, da quarta divisão da Inglaterra.

Ambos já eram coproprietários do clube, juntos de outros ex-companheiros que abriram mão de suas participações, entre eles Ryan Giggs e Paul Scholes. Além disso, o acionista majoritário Peter Lim, saiu no ano passado. Dessa forma, passaram os últimos meses negociando parcerias de investimentos visando a compra do clube. Assim, se uniram a Declan Kelly, fundador da empresa de consultoria americana Consello, e Lord Mervyn Davies, presidente da Lawn Tennis Association.

Aliás, Beckham admitiu em entrevista ao The Athletic, inclusive, que se inspirou nos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Eles adquiriram o Wrexham, em 2021, quando o clube estava na quinta divisão inglesa e acumula três acessos consecutivos.

“Todos nós nos inspiramos no que Ryan Reynolds vem fazendo em Wrexham, e não estou dizendo que é por isso que estamos fazendo, porque não é. Mas já conversei com Ryan sobre isso tantas vezes e ele disse que o clima na cidade, o clima no clube, é excepcional. É esse o tipo de coisa que queremos criar. Estarei presente em cada grande e pequena decisão que for tomada. Definitivamente não estamos fazendo isso por diversão e também não é pelo lado romântico das coisas. Queremos que o Salford tenha sucesso. Eu sempre sonho alto, então sempre vou querer que cheguemos ao auge do futebol e estejamos na Premier League. Mas há muito trabalho duro e muito investimento a ser feito até lá”, afirmou.

A escolha por Salford

O clube não foi escolhido por acaso e o ex-jogador revelou em suas redes sociais o motivo. Foi lá que ele deu seus primeiros passos no futebol no Salford. Além disso, a cidade e distrito metropolitano da Grande Manchester, no noroeste da Inglaterra, é aonde Beckham mora com sua esposa Victoria.

“Salford desempenhou um papel muito importante na minha vida enquanto eu crescia… foi onde eu treinava com o United ao lado dos meus melhores amigos todos os dias, foi onde comprei minha primeira casa e onde eu e Victoria moramos. Estou muito orgulhoso de fazer parte de um novo grupo de proprietários ao lado do meu amigo Gary Neville a medida que começamos o próximo capítulo da jornada de Salford. O futebol está no coração desta comunidade e mal posso esperar para ver o que o futuro reserva para os Ammies”, escreveu.

