Manchester City tem interesse na contratação de Wesley, do Flamengo

Wesley deve sair no Flamengo no meio da temporada - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Em alta no Flamengo, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, segue sendo alvo dos clubes da Europa e não deve continuar no clube carioca. De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o Manchester City, da Inglaterra, deseja a contratação e pressiona o Rubro-Negro pela liberação antes mesmo da realização do Mundial de Clubes.

O clube brasileiro já entende que dificilmente Wesley irá terminar a temporada no Flamengo. No entanto, o desejo é mantê-lo pelo menos para a disputa do Mundial de Clubes, que irá ocorrer em junho, nos Estados Unidos. O City, aliás, também participa da competição.

No ano passado, o Flamengo rejeitou algumas ofertas do futebol europeu por Wesley. Agora, o desejo da diretoria rubro-negra é receber pelo menos algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) pelo jogador. Caso o jovem atleta não fique até a competição, o Flamengo irá buscar reposição para a posição.

Recentemente, Wesley foi eleito o melhor lateral sub-23 fora da Europa em um estudo pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). O jogador de 21 anos lidera a lista baseada no desempenho dos laterais esquerdos e direitos.

