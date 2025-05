Corinthians inicia conversas para mudar fornecedora de material esportivo

O Corinthians possui uma cláusula de renovação automática com a Nike, empresa americana de material esportivo. No entanto, iniciou conversas com uma de suas maiores concorrentes, a Adidas, da Alemanha. O objetivo é fechar negócio para o início de 2026.

Desse modo, os valores giram em torno de R$ 1 bilhão. Apesar disso, ainda não há acerto, tampouco um encaminhamento entre Adidas e Corinthians. De acordo com informações do portal “ge” e do “Uol” nesta quinta-feira (08), o possível acordo pode durar dez anos, e as conversas animam ambas as partes. O atual presidente do Timão, Augusto Melo, foi quem deu início às especulações sobre a possível troca de fornecedor.

Contudo, a Nike estampa a camisa do Corinthians desde 2003, ou seja, há 22 anos. Durante esse período, vestiu o Alvinegro nas maiores conquistas do clube: o Mundial e a Libertadores de 2012. Nos últimos anos, porém, o desgaste entre as partes aumentou. Torcedores reclamaram da falta de reposição do segundo uniforme all black, versão de jogador, que se esgotou rapidamente e não voltou aos estoques em quantidade suficiente.

Segundo informações, o vínculo entre Nike e Corinthians é considerado fora dos padrões de mercado. A renovação automática unilateral, sob decisão exclusiva da empresa, é um dos pontos polêmicos. Um rompimento pode gerar complicações jurídicas para o clube paulista. O acordo atual foi assinado no final da gestão de Roberto de Andrade, em 2017, e passou a valer em 2018. Na ocasião, o Timão recebeu luvas de R$ 25 milhões e melhorou os ganhos percentuais com royalties e premiações, alcançando um ganho anual superior a R$ 30 milhões.

