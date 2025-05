Barcelona divulga novo gramado do Camp Nou e se aproxima de retorno a sua casa

O Barcelona divulgou nesta quinta-feira (8) um novo vídeo da reforma do Camp Nou, em obras desde junho de 2023. A principal novidade é a instalação do novo gramado. O clube espanhol pretende iniciar a próxima temporada em sua casa.

Nos vídeos, o Barcelona mostra o começo da instalação da drenagem, ventilação, ar-condicionado e aquecimento, além do nivelamento de toda a superfície. O novo gramado ficou pronto no final de abril. Outra novidade envolve o terceiro andar do estádio e as entradas, com a colocação de assentos VIP no primeiro nível e a disponibilização de outros do tipo no segundo andar. Essas etapas seguem em andamento.

O clube espera voltar ao Camp Nou antes da conclusão total da reforma. Em novembro de 2024, surgiu a possibilidade de atuar no estádio, mas isso não aconteceu. Até o momento, o time manda seus jogos no Estádio Olímpico de Montjuic, também na Catalunha. A diretoria atribui o atraso nas obras a problemas logísticos com materiais, mão de obra e licenças necessárias para as mudanças no local.

Em campo, longe de sua casa principal, o Barcelona disputa o Campeonato Espanhol e enfrentará o Real Madrid no próximo domingo (11), no Olímpico de Montjuic. A vitória aproxima ainda mais o time de Yamal, Raphinha e companhia do título nacional desta temporada.

