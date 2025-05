Esperando filho com outra, Allan Souza assume namoro com ex de Cauã Reymond

“Fotógrafa arrasou”, escreveu a dentista em um clique feito por ela e que Allan postou nas suas redes sociais.

E o volante chegou a responder o comentário com dois emojis, um deles com um beijinho de coração vermelho.

Vale lembrar que além de um conturbado processo de divórcio com Jordana Holleben, inclusive com acusações de agressão, o volante descobriu recentemente que será pai de um caso com uma outra mulher – ele já tem dois filhos do seu casamento.

Assim, entre o fim de um relacionamento e o início de outro, Allan se envolveu com uma carioca que alega estar grávida do jogador. No entanto, a identidade da moça permanece em sigilo, e o staff do meia trabalha para evitar que o nome venha à tona.

Namoro com Luiza Watson Fontes revelaram que os dois se conheceram pouco depois da briga do jogador com Jordana, que culminou numa medida protetiva – baseada na Lei Maria da Penha – contra ele. O caso ocorreu em fevereiro, após o atleta ‘invadir’ a antiga residência do casal, empurrar Holleben e sair com os filhos sem autorização prévia. O início da relação foi por meio do Instagram. Os dois começaram a conversar, marcaram um jantar e não se desgrudaram mais, de acordo com pessoas próximas. Além disso, Allan já conheceu os pais da nova companheira. O encontro com os sogros aconteceu após a família de Watson, que reside em Juiz de Fora, viajar ao Rio de Janeiro a fim de estreitar os laços com o atleta. Acusações contra Allan Souza Jordana Holleben entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-marido dias depois da invasão do jogador à antiga mansão do casal, no dia 23 de janeiro. A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido. A influencer registrou o primeiro boletim de ocorrência por violência doméstica e psicológica. O atleta, por sua vez, nega veementemente o ocorrido e alega que a residência está em seu nome e, portanto, tem o direito de frequentá-la sem aviso prévio. “Hoje, escrevo essas palavras com o coração partido, mas também fortalecido. Partido porque jamais imaginei que passaria por tudo o que vivi nos últimos anos. De um amor, veio o medo. Da paixão, a solidão. De um carinho, atitudes inimagináveis. Da tentativa de acordo, um estrangulamento financeiro”, declarou Jordana no dia em que garantiu a medida junto à Justiça. Posteriormente, Holleben alegou que seus dois filhos, frutos do casamento com o meia, ainda não recebem pensão. Vale pontuar que o jogador recebe dos níveis mais elevados de salário no Flamengo, com vencimentos mensais em torno de R$ 1 milhão. Em outra acusação, Jordana diz que Allan não procura pelas crianças. “O mesmo alega que está apertado e não tem condições de pagar certas contas como fonoaudióloga e natação dos filhos. Não vou ficar mais calada, estou sendo mãe e pai. Aliás, vamos para a terceira adaptação da escola das crianças e não recebi nem como as crianças estão. A escola tive que mudar porque a outra ele não quis mais pagar, disse que estava cara. A mãe aceitou e abaixou a cabeça, mas não vou mais aceitar”, completou.

