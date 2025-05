‘Orgulho’, diz presidente do Inter sobre Beira-Rio em Copa

Após a confirmação de que o estádio Beira-Rio será uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, definiu o sentimento pela escolha da casa colorada. Ele lembrou ainda que o Internacional é o único clube brasileiro a ter o estádio presente em três Copas do Mundo.

“É motivo de muito orgulho para nós, do Internacional, a confirmação deste evento importante para o futebol mundial. Depois de tudo que passamos neste estado, com as enchentes e as dificuldades do ano passado, recebemos esse reconhecimento ao Internacional, que é o único Clube no Brasil, e isso nos orgulha muito, que sediará três Copas do Mundo”, comentou Barcellos.

Vale lembrar que o Beira-Rio também esteve presente nas Copas do Mundo masculinas de 1950 e de 2014. O Maracanã, inclusive, também tem essa honraria. No entanto, o Maraca não pertence a nenhum clube específico e, sim ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Vamos trabalhar muito para fazer uma entrega maravilhosa e ter grandes jogos. Foi uma escolha estritamente técnica, e por isso valorizei muito o trabalho da equipe técnica do Internacional. De todas as áreas. Agora, temos um trabalho de mais dois anos pela frente, para colocar tudo à disposição, da melhor forma possível, para os torcedores de toda a parte do mundo que estarão aqui”, acrescentou o presidente do Inter.

Os outros estádios anunciados pela Fifa para o Mundial de 2027 são Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador) e Neo Química Arena (São Paulo).

Falando em Beira-Rio, aliás, o Inter atravessa uma série de quatro jogos longe do seu estádio. A sequência começou na derrota para o Corinthians por 4 a 2, no final de semana. Já nesta quinta (8), o Internacional pega o Atlético Nacional pela Libertadores. Depois, visita o Botafogo pelo Brasileirão e o Nacional (URU) pela competição continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.