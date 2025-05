Milan x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Milan durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

A reta final do Campeonato Italiano promete grandes emoções. Nesta sexta-feira (9), Milan e Bologna se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura da 36ª rodada do Calcio. A bola rola no San Siro, em Milão, em confronto direto por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Xavi revela sonho de treinar na Premier League e critica pressão por resultados na Espanha

Como chega o Milan

Em uma temporada decepcionante para os torcedores, o Milan tenta se redimir nesta reta final do Campeonato Italiano e buscar uma vaga nas próximas competições europeias. No momento, a equipe está na 9ª posição, com 57 pontos, seis a menos que a Lazio, que abre o G-6.

No entanto, o Milan terá uma oportunidade de vencer o Bologna, 7º colocado com 62, e encostar na briga pelo G-6. Apesar das dificuldades, os Rossoneri ainda têm chances matemáticas de classificação. Para isso, o time comandado pelo técnico Sérgio Conceição precisa vencer todos os seus compromissos e torcer por tropeços de quem está acima na tabela.

Além disso, o técnico Sérgio Conceição ganhou um reforço importante para os últimos jogos do Italiano. Isto porque o atacante Abraham está de volta ao time e pode substituir Rafael Leão, suspenso para o jogo desta sexta-feira.

Contudo, Fofana, Sottil e Bond, lesionados, são baixas confirmadas para o duelo no San Siro.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna faz uma grande temporada e aparece como um dos candidatos para buscar uma vaga nas próximas competições europeias. O time começa esta 36ª rodada na 7ª posição, com 61 pontos, somente dois a menos que a Lazio, 6ª colocada.

No entanto, o técnico Vincenzo Italiano tem baixas importantes. Ndoye e Holm, lesionados, estão fora da partida no San Siro. Assim, o experiente De Silvestre deve ganhar uma oportunidade na defesa.

Milan x Bologna

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 09/05/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Maignan; Tomori, Pavlovic e Gabbia; Álex Jiménez, Reijnders, Loftus-Cheek e Theo Hernandez; João Félix e Pulisic; Jovic. Técnico: Sérgio Conceição.

Bologna: Skorupski, Calabria, Lucumí, Beukema, Juan Miranda, Freuler, Ferguson, Cambiaghi, Orsolini, Odgaard, Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

Árbitro: Livio Marinelli (ITA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.