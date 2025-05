Gol de jovem do Fluminense conta com homenagem emocionante

O jovem atacante Marlon, do Fluminense, homenageou sua avó materna, Maria, falecida recentemente, ao marcar na vitória por sobre o São Paulo, na última quarta-feira (7), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. Assim que marcou, o jogador, que soube da perda logo após o treino da última sexta (2), levantou a camisa e revelou outra peça com o rosto da avó estampado, em um gesto de luto e carinho.

“Fiquei muito abalado, mas, por ela, por mim e pela minha família, tenho que manter a cabeça no lugar e seguir em frente. Agradeço ao Fluminense por todo o apoio e força que me deu durante a semana. Acredito que, para retribuir todos os profissionais do clube, só mesmo continuar ajudando a equipe. É entrar em campo e dar resultado com gol e vitória”, disse o jogador de 20 anos.

LEIA MAIS: Felipe Melo visita taça do Mundial: ‘Que o Fluminense possa trazê-la de volta’

Jogador destaca vitória do Fluminense

Marlon também comentou sobre a importante vitória sobre o São Paulo – a primeira sob a condição de mandante no torneio, aliás. O triunfo fez com que o Fluminense subisse na tabela, chegando, assim, à 12ª posição, com 11 pontos.

“Começamos bem, com a pressão lá em cima, e mantivemos o ritmo de jogo. Essa é a pegada. Graças a Deus, conseguimos sair na frente, o que não acontecia há alguns jogos, para construir mais uma grande vitória”, afirmou.

Ele também celebrou o fato de o time voltar a atuar em Xerém. Na próxima rodada, o Tricolor fará o clássico contra o Botafogo, terça-feira (13), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro.

“Espero que, daqui para frente, seja outra história. Fazia tempo que a gente não jogava em Xerém, o que sempre nos dá força. Vencer aqui um adversário como o São Paulo, que abria o G-8, passa muita confiança para o grupo e muda totalmente nossa cara. Acredito que possamos dar sequência às vitórias na competição”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.