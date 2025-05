Gabigol indica preferências quando se aposentar

Atacante do Cruzeiro, Gabigol comentou sobre planos para o futuro quando pendurar as chuteiras. O atacante afirmou que quer trabalhar como executivo no futebol e logo rechaçou que será técnico. Ele, inclusive, afirmou que pretende atuar inicialmente com futebol feminino e mostrou admiração por Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro.

“Treinador é muito difícil. O que eu gosto muito é da ligação entre treinador, diretoria, jogadores… algo perto do que o Alexandre (Mattos, CEO do futebol do Cruzeiro) faz, também contratar jogadores. Queria muito fazer isso. Se fosse possível, queria começar no feminino. Um CEO para contratar, fazer essa ligação (entre as áreas). Isso é algo que eu gostaria de fazer”, comentou Gabigol.

Gabigol, que em outro momento da entrevista à “TV Cruzeiro” afirmou que quer trabalhar com música e moda, reforçou ainda que quer estar perto de várias áreas de um clube de futebol. Assim, pontuou:

“Não sei se tem esse cargo (de CEO) nos clubes, mas é algo que eu gostaria muito. Estar perto das meninas, do treinador, do presidente, passar o que acho certo e errado”, acrescentou Gabigol.

Gabigol fará 29 anos em agosto. Portanto, ele dificilmente terá mais de uma década atuando em alto nível no futebol brasileiro. Assim, naturalmente, já faz planos para o futuro. O atacante está no Cruzeiro desde janeiro e soma 8 gols e uma assistência em 16 jogos oficiais. Antes, fez história no Santos, teve passagens apagadas por Benfica, Inter de Milão e tornou-se um dos maiores ídolos do Flamengo.

