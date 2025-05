Cria da Academia, Allan agradece oportunidade de titular no Palmeiras e mira clássico

O Palmeiras já retornou do Paraguai, onde venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Agora, a equipe segue com a preparação para o clássico Choque-Rei contra o São Paulo, no domingo (11), no Allianz Parque. Allan estreou como titular sob o comando de Abel Ferreira e agradeceu pela oportunidade.

Cria da Academia, Allan desponta como mais uma promessa de sucesso no time principal. Além de aproveitar a chance, o meia também agradeceu em entrevista aos canais do Palmeiras.

VEJA: Conmebol abre procedimentos após novos casos de racismo em Cerro x Palmeiras

“Fico muito feliz pelas oportunidades que tenho aqui. São cinco meses de muito trabalho, e fico contente com a forma como as coisas vêm acontecendo. Temos um grupo novo; muita gente chegou no início do ano. Balançamos um pouco, mas encontramos um rumo. O grupo é muito unido, gostamos de estar juntos e ficamos felizes pelo bom momento que estamos vivendo”, disse o jogador.

“Fico feliz pelos elogios. Me dedico bastante nos treinos e nos jogos, e agora é trabalhar para manter esse bom desempenho. Domingo é mais um clássico. Sabemos jogar esses jogos e entendemos o quanto é difícil enfrentar o São Paulo, mas o time está mais cascudo, bem unido, e podemos fazer um bom jogo”, concluiu.

Números de Allan pelo Palmeiras

Aos 21 anos, Allan subiu para o time profissional em 2025 e já soma 16 partidas, uma como titular, além de um gol marcado. O meia vem de uma geração vitoriosa na base, que conquistou praticamente todos os campeonatos disputados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.