De Bruyne entra na mira de clube italiano

Presidente do clube italiano acredita que o jogador pode ser peça-chave na disputa da Champions

A saída de Kevin De Bruyne do Manchester City, após 10 anos no clube, pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio jogador. Desde então, vários clubes demonstraram interesse no meio-campista belga, e o Napoli é o mais novo candidato na disputa.

De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, De Bruyne, de 33 anos, está nos planos do presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, que acredita que o jogador pode ser a chave para voltar à Champions.

“Um nome de peso, com muito talento. Um presente de título para Antonio Conte e para toda a torcida napolitana”, escreveu a publicação.

Além disso, o jornal destaca que a chegada de De Bruyne elevaria o nível do elenco do Napoli imediatamente, atendendo às expectativas do técnico Antonio Conte. A tentativa de contratação é real, mas complicada de se concretizar.

Romelu Lukaku, atacante do Napoli e companheiro de De Bruyne na seleção da Bélgica, também pode pesar na decisão e ajudar a convencer o jogador, superando os obstáculos da negociação.

Além do Napoli, o belga também estaria na mira do Chicago Fire, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita.

