Novo papa repercute no futebol: ‘Escolheram antes do técnico da Seleção’

Nesta quinta-feira (8), o novo papa foi escolhido pela Igreja Católica. A fumaça branca anunciou que os 133 cardeais reunidos no conclave elegeram Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV. E o assunto repercutiu no mundo do futebol, uma vez que a Seleção Brasileira segue sem técnico há 41 dias.

Com a definição do novo papa, internautas começaram as criticas a Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ainda não ter fechado a negociação com um novo técnico para a Seleção Brasileira.

Temos UM PAPA antes de um técnico da Seleção Brasileira!!!!!!!! Que faaaaaaase!!!!!!!! — Julia Mazarin (@juumazarin) May 8, 2025

Beleza, Papa escolhido. Agora, só falta definir o técnico da Seleção. pic.twitter.com/Z7NAan3G9y — O Irresignado Digitante ???????? ???????? ???????? (@EMERSON94218062) May 8, 2025

Centenas de Cardeais do mundo inteiro viajam até Roma para, presencialmente, por meio de um escrutínio com burocracia, liturgia e ritualística milenar, escolherem e um novo Papa. Tudo isso antes da CBF contratar um treinador para a Seleção Brasileira. — Carter (@essediafoilouco) May 8, 2025

a IGREJA consegue escolher um PAPA em dias e a porra do ednaldo não consegue escolher um técnico pra seleção brasileira pic.twitter.com/tT0bZfyytm — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) May 8, 2025

Importante dizer que a Igreja Católica elegeu um Papa antes do Ednaldo conseguir um técnico pra Seleção… ACELERA — Walace Borges (@wvborges) May 8, 2025

O Papa Francisco morreu no dia 21 de abril, ou seja, a Igreja Católica definiu um novo papa em 18 dias. No entanto, vale ressaltar que neste período, teve rituais para cumprir. Assim, a escolha do novo papa aconteceu no segundo dia do Conclave.

O Brasil está sem comandante há 41 dias, quando a CBF demitiu Dorival Júnior. Neste período, nomes como Carlo Ancelotti e Jorge Jesus surgiram como os principais para assumir o comando, mas, até o momento, ainda não há nenhum técnico certo. Por outro lado, Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, afirmou que pretende definir um novo comandante até a próxima semana.

Vale ressaltar que o Brasil tem dois jogos no início de junho, contra o Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa. A Seleção atualmente é a quarta colocada.

