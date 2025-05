Tottenham volta a vencer o Bodo/Glimt e vai à final da Liga Europa

Sem uma atuação vistosa, o Tottenham fez o simples para garantir vaga na final da Liga Europa. Nesta quinta-feira (8), os Spurs voltaram a vencer o Bodo/Glimt por 2 a 0, pela partida de volta da semifinal da competição, no Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega. Solanke e Pedro Porro marcaram os gols da vitória e, consequentemente, da classificação. No agregado, o time inglês fechou o duelo por 5 a 1.

Agora, o Tottenham vai enfrentar o Manchester United na grande decisão da Liga Europa. Os Red Devils também venceram com o Bilbao nesta quinta-feira. A final, aliás, será no dia 21 de maio, no San Mames, é um estádio localizado na cidade de Bilbau, na Espanha. Ambos times, aliás, tentam “salvar” a temporada com pelo menos um título.

Essa é apenas a segunda final entre equipes inglesas. A última decisão da Liga Europa com dois times da Inglaterra foi, afinal, em 2018/19. Naquela temporada, Chelsea e Arsenal se enfrentaram no Azerbaijão, com goleada dos Blues por 4 a 1. De um lado, o Manchester United busca o segundo título, após conquista em 2017. De outro, o Tottenham quer o tricampeonato, após vitórias em 1972 e 1984.

O JOGO

Partida sem grande emoção no primeiro tempo. O Bodo/Glimt finalizou mais vezes e tentou pressionar os visitantes, mas só acertou o gol em uma chance. Mesmo com a posse de bola, o time da casa teve dificuldades de passar da marcação fechada do Tottenham. Placar muito favoirável ao time de Postecoglou, que fica com a vaga em caso de empate. Os ingleses, aliás, foram mais verticais nas tentativas, mas não conseguiram superar os adversários.

A segunda etapa iniciou da mesma maneira do que os 45 minutos. No entanto, os noruegueses dimiuíram a intensidade e foram castigados em lances categórigols. Tel bateu o escanteio no lado direito direto para a área. Solanke, assim, mandou para o fundo da rede. Pouco tempo depois, Pedro Porro ampliou a diferença e colocou o clube na grande decisão. Depois disso, o jogo ficou truncado e sem muitas chances para os dois lados. O Bodo/Glimt teve até um pênalti marcado no fim, mas após análise do VAR, o árbitro invaliou a penalidade.

