Fluminense divulga relacionados para enfrentar San José

O Fluminense divulgou os relacionados para o jogo desta quinta-feira (8) contra o GV San José (BOL), na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia, pela Sul-Americana. A lista, aliás, conta com muitos jogadores reservas, já que a comissão optou por poupar os titulares por conta da forte sequência de jogos.

Dessa forma, Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro com o restante do elenco, enquanto o auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe. A partida vale pela quarta rodada da fase de grupos.

O Tricolor opta por poupar por já estar com um pé na próxima fase. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição, com sete pontos. São dois a menos que o líder Once Caldas (COL), que venceu o Union Española (CHL) na rodada. Caso o Fluminense vença, chega aos dez pontos, assume a liderança e garante, assim, classificação.

Depois, nas duas rodadas finais, jogará para tentar garantir a primeira posição, já que somente o líder de cada chave avança direto às oitavas de final da Sul-Americana. Os oito times que terminarem em segundo enfrentarão os oito que encerrarem em terceiro na fase de grupos da Libertadores num play-off anterior às oitavas.

Confira a lista do Fluminense

