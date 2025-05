Freitas, do Botafogo: ‘Este grupo é bom para c******’

Volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas, em meio a uma enxurrada de críticas que o Botafogo recebe em 2025, inflou o ego do elenco durante a última corrente antes da vitória sobre o Carabobo por 2 a 1, na última terça-feira (6), na Venezuela, pela Copa Libertadores. Em forte discurso, o camisa 17 incendiou o vestiário, no momento que antecedeu a entrada da equipe no campo.

“Não tem herói, não tem vaidade, não tem nada. O grupo é bom para c******. Para esse clube, a Libertadores é um sonho, mano. A primeira coisa que o Mister chegou foi o quê? Foi fácil? Não. Foi difícil. Vamos fazer de novo. Acredita! Vamos estar juntos até o final”, berrou o volante, em imagens reproduzidas pela TV oficial do Botafogo.

Freitas, porém, não estava sozinho. Telles, então, o ajudou a contaminar o vestiário com vibrações positivas.

“Finaliza de fora. Confia no chute. Finaliza de fora. Vamos arriscar, bate alguém e entra. Vamos vencer, nem que seja de qualquer jeito”, pontuou o ex-jogador do Porto e Manchester United.

De fato, as palavras do defensor surtiram efeito. Afinal, no primeiro tempo, Cuiabano chutou de fora da área. O goleiro do Carabobo soltou nos pés de Vitinho, que o encobriu com estilo.

Com seis pontos em quatro jogos, o Botafogo está, assim,na terceira posição do Grupo A da Copa Liibertadores, posição que, por ora, o leva ao mata-mata final da Copa Sul-Americana. O Glorioso está atrás de Universidad de Chile, com sete, e Estudiantes, com nove. O Mais Tradicional enfrenta andinos e argentinos, em casa, nas próximas jornadas da competição internacional. O Alvinegro é o atual campeão do certame.

