Flamengo desiste da contratação de João Félix

O Flamengo tentará contratar pelo menos três reforços na próxima janela de transferências. No entanto, um nome que surgiu como interesse foi de João Félix, que está no Milan e pertence ao Chelsea. De acordo com o “ge”, a diretoria rubro-negra entrou em contato com o atacante português, porém não houve avanço entre as partes.

O Flamengo entede que os valores apresentados não estão de acordo. A diretoria carioca teria que apresentar um alto alto salário ao jogador, que tem propostas de outros clubes europeus. Assim, o clube recuou em realizar uma proposta e já sabe que não negociará pelo jogador.

O modelo de negócio também era um impeditivo para as tratativas. Enquanto o Flamengo buscava um empréstimo com opção de compra, o Chelsea priorizava a venda em definitivo. Fora isso, o Benfica estaria disposto a pagar pelos serviços do português. Diante dos altos valores salariais e mercado de Félix na Europa, o Flamengo finalizou as tratativas.

Até o momento, o Flamengo não tem nenhuma outra negociação avançada como a de Jorginho e, neste momento, é improvável que chegue mais reforços para o Mundial de Clubes. De qualquer forma, a diretoria já identificou os alvos e iniciou conversas no mercado. A janela de julho será de novidades.

O objetivo do clube é contratar um camisa 10 e um atacante de lado. A depender do mercado, considera até mesmo contratar dois reforços para as pontas. Prevendo também que haverá saídas na janela. Caso Wesley deixe o Fla no meio do ano, o Fla prevê reposição imediata.

