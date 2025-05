Após saída de Mbappé, Donnarumma destaca mudança na mentalidade do PSG

O PSG passou por muitas mudanças e nada é mais chamativo do que ver Neymar, Messi e Mbappé deixarem o clube. Mesmo assim, o sucesso na liga nacional continuou, e a confirmação de um novo título veio antecipadamente. Já na Champions League, o time voltou para uma final e segue em busca da taça inédita. O adversário será a Inter de Milão, no dia 31, em Munique, na Alemanha.

Dessa forma, o goleiro e destaque do PSG. Donnarumma comentou a evolução da equipe após a saída de Kylian Mbappé. Ele brilhou nas semifinais contra o Arsenal, impedindo chances claras de Saka e Ødegaard.

“A nossa mentalidade mudou. Agora somos uma equipe melhor. Sentimos falta do Kylian Mbappé, ele é um dos melhores jogadores do mundo e um grande amigo, mas o grupo no PSG ficou muito unido. Nos sentimos muito bem juntos. Vencemos a Eurocopa com a Itália dessa forma, e isso é importante para todas as equipes”, disse o goleiro do PSG após a classificação para a grande decisão.

PSG fez uma mini Premier League

Para chegar à final, o PSG encarou uma verdadeira “mini Premier League”, eliminando Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Agora, na decisão, enfrentará a Inter de Milão. Em 2020, o time chegou à final, mas, mesmo com Neymar e Mbappé, sucumbiu diante do Bayern de Munique.

