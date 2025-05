Rossi se reapresenta no Flamengo após carro ser alvo de tiros

O goleiro Rossi se apresentou normalmente junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (8). No começo do dia, após desembarcar no Rio de Janeiro, o camisa 1 foi alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela e o carro dele foi alvejado com quatro tiros. O Rubro-Negro, na noite de quarta, enfrentou o Central Córdoba, na Argentina.

O elenco do Flamengo, afinal, se reapresentou na tarde desta quinta-feira. O treino teve início às 16h30, no CT do clube. Os jogadores que participaram da partida no dia anterior fizeram trabalhos regenerativos. A equipe volta a campo no sábado (10) diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

O episódio aconteceu na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque, e criminosos atacaram o carro blindado do arqueiro. Durante a ação, eles efetuaram quatro disparos contra o automóvel. Apesar da gravidade, nenhum atleta ou membro da delegação ficou ferido e todos estão em segurança em suas respectivas residências. O argentino, então, emitiu um comunicado sobre o ocorrido nas redes sociais.

Além disso, a concessionária Lamsa, responsável pela administração da Linha Amarela, confirmou uma ocorrência na altura da saída 7 nesta madrugada. Contudo, ao chegar ao local, os agentes não encontraram mais os envolvidos na ação. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informou que equipes realizaram buscas na região e conduziram os jogadores à 21ª Delegacia Policial.

Em nota, o Flamengo informou que irá reavaliar os protocolos de segurança em desembarques. “Em virtude do episódio, irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais”.

