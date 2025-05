Antony brilha e leva Betis à final da Liga Conferência

Betis e Fiorentina fizeram jogo de entrega e tensão nesta quinta-feira, 8/5. Não era para menos: o duelo no Artemio Franchi, em Florença, valia vaga na final da Liga Conferência, terceiro tornio mais importante do futebol europeu. Após vencer por 2 a 1 na ida, em casa, o Betis jogava pelo empate. E saiu na frente com golaço de falta de Antony. No entanto, ainda no primeiro tempo, Gosens marcou duas vezes e virou para os italianos. O jogo 2 a 1 até o fim do tempo normal e isso levou o jogo à prorrogação, quando o Betis marcou com Ezzalzouli após passe de Antony: 2 a 2.

Assim, o Betis avança à final, que será no que será realizada no dia 28/5, no Municipal de Wroc?aw, na Polônia, contra o Chelsea, que nesta quinta confirmou seu favoritismo eliminando o Durgardens, da Suécia. Tanto Betis como os ingleses buscarão o primeiro titulo nesta competição. Aliás, o Chelsea pode, em caso de título, se tornar uma agremiação com canecos em todas as competições internacionais. Já o time espanhol, por sua vez, jamais venceu um torneio fora da Espanha.

Golaço de Antony e virada da Fiorentina

Curiosamente, o Betis foi mais ofensivo nos seus primeiros minutos, com duas ótimas oportunidades desperdiçadas. Na melhor delas, Isco não chegou ao cruzamento de Fornals, e a bola parecia que morreria no gol, mas De Fez fez uma excelente defesa. No entanto, após os 15 minutos, a Fiorentina se impôs. Kean, em contra-ataque, fez um golaço: partiu do meio de campo, avançou até a área, driblou três jogadores e finalizou por cima do goleiro.

Pouco depois, mais uma grande chance. A zaga rebateu mal, a bola sobrou e, após uma cabeçada perigosa, Sabaly salvou em cima da linha.

Depois disso, o jogo ficou lá e cá. Mas o Betis se saiu melhor graças à qualidade de Antony. Aos 29 minutos, o time espanhol teve uma falta perto da área. Antony cobrou com precisão e abriu o placar, ampliando ainda mais a vantagem do time da Andaluzia nesta semifinal.

Mas a vantagem durou pouco. Aos 33, a Fiorentina empatou com Gosens, escorando de cabeça um escanteio cobrado da direita por Mandragora. Aos 41, veio a virada em lance muito parecido: escanteio, agora da esquerda, e mais uma cabeçada de Gosens, vencendo o zagueiro Bartra no alto.

Como foi o segundo tempo

No segundo tempo, a Fiorentina teve o domínio, enquanto o Betis só buscava o ataque em jogadas pela direita com Antony. A tensão foi aumentando com a proximidade do fim da partida, e os times sabiam que quem fizesse o próximo gol garantiria a vaga na semifinal sem precisar da prorrogação. A Fiorentina ficou em cima, mas sem sucesso. O Betis quase marcou quando Antony chutou, de Gea salvou e ainda defendeu a sobra chutada por Ezzalzouli. Com isso, o placar permaneceu em 2 a 1, com a Fiorentina devolvendo a derrota do jogo de ida e levando a decisão para a prorrogação.

Na prorrogação deu Betis

Aos sete do primeiro tempo da prorrogação, o Betis marcou. Antony recebeu de Ruibal pela direita e cruzou rasteiro para o marroquinho Ezzalzouli bater sem chance para De Gea. Vendo o rival caminhar rumo à final,a Fiorentina foi toda ao atque e deu espeços pra o Betis eampliar. Otime acumulou chances, a melhor em chute de Ezzazouli na trave esquerda de De Gea. Fim de jogo, com o 2 a 2 após tempo normal e prorrogação. Enfim, Betis em uma final europeia.

Fiorentina 2×2 Betis (2 a 1 no tempo normal)

Liga Conferência – Semifinal (Volta)

Data: 8/5/2025

Local: Artemio Franchi, Florença (ITA)

Gols: Antony, 29’/1ºT (0-1); Gosens, 33’/1ºT (1-1); Gosens, 41’/1ºT (2-1); Ezzalzouli, 7/2ºT da prorrogação)

FIORENTINA: De Gea; Pongracic (Zaniolo, Intervalo da prorrogação), Comuzzo e Ranieri; Dodô (Colpani, Intervalo da prorrogação), Fagioli (Folorunsho, 42’/2ºT), Adli (Richardson,Intervalo), Mandrágora e Gosens (Parisi, 5’/2ºT prorrogação); Gudmundsson (Beltrán, 5’/2ºT da prorrogação) e Kean. Técnico: Raffaele Palladino

BETIS: Fran Veites; Sabaly (Bellerín, 42’/2ºT), Bartra (Mendy, 14’/2ºT), Natan e Ricardo Rodríguez; Lo Celso (Ezzazouli, 14’/2ºT) e Jhonny Cardoso; Fornals (Ruibal, Início da prorrogação), Isco e Antony; Bakambu (Altimira, Início da prorrogação). Técnico: Manuel Pellegrini

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Cartões amarelos: Fornals, Kean, Fagioli, Ranieri, Pongracic (FIO); Dodô, Natan (BET)