São Paulo x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (09/5), às 21h, no CT Laudo Natel, em Cotia, na abertura da 10° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As paulistas estão na quinta colocação, com 17 pontos e querem se aproximar dos primeiros colocados. Em contrapartida, as cariocas se encontram na nona posição, com 12 pontos, buscando entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista tenta voltar novamente para as primeiras colocações, após engatar uma pequena sequência ruim. Contudo, o ânimo aumentou após vencer o clássico contra o Palmeiras, fora de casa, na última rodada disputada. Aliás, a grande esperança para buscar mais um triunfo fica nos pés de Dudinha, que marcou quatro gols na competição até aqui.

Como chega o Fluminense

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras vem de derrota contra o América-MG, fora de casa, por 3 a 1.Assim, com o resultado, a equipe do treinador Hoffmann Túlio acabou caindo para o nono lugar, fora do G8, zona de classificação para a próxima fase. Aliás, o Fluminense não vence há três partidas e tenta encerrar o momento ruim contra um adversário direto na competição.

SÃO PAULO X FLUMINENSE

10ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 09/05/2025, às 21h(de Brasília)

Local: CT Laudo Natel, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

FLUMINENSE: Cláudia; Karina, Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues; Keké, Claudinha, Sotero e Verônica Marques; Raquel Fernandes e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

Árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Assistentes: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)

