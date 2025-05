‘Em 2023, Botafogo não estava preparado para ser campeão’

André Mazzuco foi uma figura marcante nos primórdios da SAF do Botafogo. Diretor de futebol de 2022 a 2024, ele, no entanto, saiu do Botafogo antes do time decolar com o técnico Artur Jorge. Seu trabalho também ficou marcado pela perda do título nacional de 2023, quando o Glorioso, até então líder do Campeonato Brasileiro, abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado e terminou a competição em quinto lugar. Hoje, no Internacional, o dirigente justifica aquele insucesso.

“Em 2023, não estávamos preparados para sermos campeões. É a grande verdade. Tivemos capacidade de ser, mas ainda faltava elenco e estrutura. Não tínhamos ainda tudo perfeito. Então, entramos em 2024 sabendo que o ano viria. Tínhamos muita consciência, estávamos muito tranquilos. Tanto que, por mais tensão no ar durante a fase eliminatória da Libertadores, a gente sabia que estaria lá. Sabíamos que cumpriríamos a missão”, disse Mazzuco, em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN.

Títulos do Botafogo antes do previsto

Em março de 2024, quando o Botafogo ainda procurava um treinador e tinha na figura de Fábio Matias o seu interino, Mazzuco, alegando problemas familiares, trocou o Glorioso pelo Paranaense, onde saiu, em julho, demitido. Em agosto, porém, ele estava novamente empregado, no Internacional. O dirigente até hoje lamenta a quebra de ciclo no Mais Tradicional, campeão continental e brasileiro no ano passado.

“A missão, na verdade, era para quatro anos. Você tem que ter, pelo menos, uma temporada para conhecer, outra para botar a mão na massa naquilo que você pensa. Depois, começar a colher resultado. Por isso, o conceito do Botafogo, na época, era um projeto de quatro anos. Era justamente pensando nisso, em um primeiro ano de reconhecimento, segundo ano de intervenção, um terceiro ano de desenvolvimento e um quarto ano, realmente, de disputar os torneios. Foi difícil deixar o Botafogo. Nossa vida no futebol não é fácil”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.