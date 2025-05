Arsenal quer Gyokeres para reforçar o ataque em 2025/26

O Arsenal vai terminar mais uma temporada sem títulos e já começa a planejar o elenco para 2025/26. Dessa maneira, um dos nomes que circula nos bastidores do Emirates é o do atacante Viktor Gyokeres, destaque do Sporting. De acordo com informações do jornal inglês ‘The Telegraph’, o sueco é o principal alvo para reforçar o ataque, e o diretor esportivo Andrea Berta, que assumiu o cargo em março, está empolgado com a possibilidade de contratá-lo.

A publicação lembra que Berta já tinha Gyokeres bem avaliado desde a época em que trabalhava no Atlético de Madrid, onde permaneceu por 12 anos.

Inicialmente, o plano do Arsenal era tentar Alexander Isak, do Newcastle, também sueco. No entanto, o alto custo da operação (acima dos 100 milhões de euros) fez o clube buscar outra alternativa.

Ainda segundo o ‘The Telegraph’, Gyokeres, que marcou 52 gols em 48 jogos nesta temporada pelo Sporting, teria preferência por uma transferência para o Arsenal, mesmo diante do interesse do Manchester United, onde poderia voltar a trabalhar com o técnico Rúben Amorim.

O atacante tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas, como revelou o jornal português ‘A BOLA’, há um acordo informal entre o jogador e a diretoria do Sporting para facilitar sua saída. Com isso, segundo os portugueses, a negociação pode ser fechada por algo entre 70 e 75 milhões de euros.

