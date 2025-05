Grêmio terá a volta de Amuzu e mais quatro jogadores para enfrentar o Bragantino

O técnico Mano Menezes deve ter a volta de cinco jogadores para o confronto do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (10), às 18h30 (de Brasília), na Arena, pelo Brasileirão. Amuzu retornou aos treinos com bola nesta semana e deve ser a novidade na lista dos relacionados. Além do atacante, outros quatro atletas retornam ao time.

O jogador belga sofreu uma lesão na panturrilha após jogo contra o Mirassol, no dia 16 de abril. Assim, ficou fora de todos os jogos do Grêmio desde então. Após o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o técnico tricolor falou sobre a possibilidade do retorno do atacante.

“Não falta extremos no elenco. Mas a gente tinha dois extremos fora e um com desgaste excessivo. Se não tivessem dois fora, como Pavón e Aravena, um deles estaria aí no lugar de Olivera. Quando todos estiverem à disposição, e vão estar, tem mais Amuzu, também vai estar à disposição para o próximo jogo. Preparamos ele para estar. Teríamos três jogadores extremos e nenhum deles pôde estar”.

Grêmio terá time mais encorpado no Brasileirão

Além de Amuzu, Aravena e Pavón ficaram em Porto Alegre por conta de desconforto muscular. Dessa maneira, a dupla passará por reavaliação para saber se tem condições de jogo. Por outro lado, Mano Menezes terá as voltas do lateral-direito João Pedro, do volante Dodi e do centroavante Braithwaite, preservados contra os peruanos. Além deles, Marlon, que já atuou na competição continental pelo Cruzeiro, também está disponível para o duelo contra o Massa Bruta.

Dessa maneira, um possível time para o jogo do Brasileirão tem: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

O jovem Alysson, de 19 anos, começou pela primeira vez como titular na direita. Ele entrou na vaga de Cristian Olivera, que ficou no banco por conta de desgaste físico.

