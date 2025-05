Haaland diz que faltou ‘fome’ ao Manchester City na temporada

Erling Haaland teve uma primeira temporada brilhante no Manchester City. Conquistou a tríplice coroa e quase levou a Bola de Ouro. No segundo ano, foi artilheiro da Premier League e campeão mais uma vez. Mas no terceiro ano, o desempenho dele e do time comandado pelo técnico Pep Guardiola caiu.

Na temporada 2024/25, o atacante norueguês marcou 30 gols e deu quatro assistências em 40 partidas. Números ainda bons, mas abaixo do que vinha fazendo. Além disso, ele perdeu parte da reta final por conta de uma lesão.

Mesmo assim, Haaland evita colocar a culpa nos desfalques e reconhece que o time, como um todo, não foi bem, mesmo ainda podendo conquistar a Copa da Inglaterra. Além disso, o City já conquistou a Supercopa da Inglaterra e está perto de garantir vaga na próxima edição da Champions.

“É claro que podemos encontrar desculpas: lesões, muitas lesões em momentos ruins. Mas, no fim, não temos jogado bem o bastante”, disse em entrevista à ‘ESPN’.

Segundo ele, o elenco perdeu um pouco da motivação que teve nas temporadas anteriores.

“Faltou aquela fome total dentro de nós. Eu não fui bom o suficiente. Não ajudei o time como deveria. No fim, nós não fomos bons o bastante”, afirmou, assumindo também a responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado.

Haaland comenta sobre lesão

“Foi horrível me lesionar, mas o que eu poderia fazer? O foco tem que ser se recuperar o mais rápido possível e voltar o melhor possível”, disse.

Agora, com o retorno aos treinos e já convocado para o próximo jogo, ele garante estar pronto.

“Estou de volta com muita energia. Estou me sentindo bem, me movimentando bem, e estou pronto”, concluiu.

