Zebra no Chile: Atlético perde para o Iquique na Sul-Americana

O Atlético perdeu para o Deportes Iquique por 3 a 2 nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O volante Rubens abriu o placar no Estádio Tierra de Campeones, mas Ramos, duas vezes, e Orellana marcaram para os donos da casa. Bernard ainda diminiu para o Alvinegro.

Com o resultado, o time chileno conquistou a primeira vitória no torneio e subiu para a terceira colocação do Grupo H, com quatro pontos. O Galo segue na liderança da chave, mas com cinco pontos, observa um cenário mais embolado na tabela.

Domínio do Galo, mas defesa dá bobeira

O Atlético mostrou um domínio desde os primeiros minutos de jogo e chegou ao ataque duas vezes com Rony. Mas foi Rubens quem abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. O volante roubou a bola no meio-campo, fez tabela com Igor Gomes e, então, bateu com categoria para tirar do goleiro e balançar as redes. A primeira chegada dos donos da casa foi aos 20, em chute de fora da área desviado em Rômulo, que forçou Everson a fazer uma boa defesa.

Mas aos 34, saiu o gol do time chileno, com Álvaro Ramos. O meia subiu livre na área após bobeira da defesa do Galo e cabeceou sozinho na meta. Sem sucesso, o time mineiro tentou marcar o segundo ainda na primeira etapa, com chegadas de Palacios e Igor Gomes.

Segundo tempo com zebra

Após blitz do Galo já no início do segundo tempo, uma surpesa: gol dos mandantes aos sete. Aliás, novamente com Ramos. Dessa vez, o meia recebeu cruzamento de Puch na área e empurrou para as redes. Os donos da casa aproveitaram nova liberdade na área e o volante Orellana subiu sozinho para cabecear no alvo aos 15 minutos e, então marcar o terceiro.

Atlético voltou a fazer boa jogada com Cuello, que obrigou o goleiro a fazer boa defesa em belo chute de fora da área. No rebote, Rony perdeu grande chance ao mandar uma bomba dentro da área. Aos 33 minutos, Bernard diminuiu para o Alvinegro com um belo gol. O meia tabelou com Junior Santos, driblou adversário na meia-lua e, cara a cara com o goleiro, mandou com categoria para as redes. No despero, Galo fez blitz nos últimos minutos. Scarpa teve grande chance com falta próxima à área, mas a zebra se confirmou.

Agenda

Agora, pelas duas últimas rodadas da Copa Sul-Americana, o Galo vai receber o Caracas e o Cienciano em casa. As partidas serão na próxima quinta-feira (15) e no dia 29 de maio, respectivamente. Mas o próximo desafio será pelo Campeonato Brasileiro, onde encara o Fluminense no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada, na reabertura da Arena MRV.

DEPORTES IQUIQUE 3 X 2 ATLÉTICO-MG

Sul-Americana – 4ª rodada do Grupo D

Data: 8/5/2025

Local: Estádio Tierra de Campeones, Iquique (CHI)

Gols: Rubens, 8’/1ºT (0-1); Álvaro Ramos, 34’/1ºT (1-1); Álvaro Ramos, 7’/2ºT (2-1); Orellana, 15’/2ºT (3-1); Bernard, 33’/2ºT (3-2)

DEPORTES IQUIQUE: Requena; Juan Gómez, Tiago Ferreyra, Saborit e Jorquera (Dilan Rojas, 50’/2ºT); Fuentes (Diego Fernández, no intervalo), Dávila, Soto, Ramos (Moya, 30’/2ºT) e Hoyos (Puch, no intervalo); Parraguez (Orellana, 32’/1ºT) . Técnico: Fernando Díaz

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Natanael, 16’/2ºT), Rômulo (João Marcelo, 39’/2ºT), Alonso e Caio (Cuello, 17’/2ºT); Rubens, Igor Gomes (Fausto Vera, no intervalo), Scarpa e Bernard; Palacios (Júnior Santos, no intervalo) e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro e Gisela Trucco (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões Amarelos: Tiago Ferreyra, Jorquera, Diego Fernández, Soto (IQU); Igor Gomes, Rubens (CAM)

Cartões Vermelhos: –

