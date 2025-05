Torcedores ironizam nota de repúdio do ??guia-PA contra tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo

At. Sebastião Ferreira Neto

Presidente do Águia de Marabá”

Tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo

Jogadores do Flamengo passaram por um episódio alarmante ao retornarem ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), após o empate na Argentina em 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores. Isso porque parte da delegação rubro-negra sofreu uma tentativa de assalto na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque — por volta de 5h30 (de Brasília) — quando retornavam para suas respectivas casas.

Criminosos atacaram o carro blindado do goleiro Rossi a tiros durante a ação e efetuaram quatro disparos contra o automóvel. Porém, apesar da gravidade do ocorrido, nenhum atleta ou membro da deleção ficou ferido. O Rubro-Negro inclusive confirmou que todos funcionários encontram-se em segurança em suas respectivas residências.

Apesar do susto, o goleiro Rossi se reapresentou normalmente junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (8). Em nota, o Flamengo informou que irá reavaliar os protocolos de segurança em desembarques. Além disso, o Rubro-Negro também anunciou que está em contato com as autoridades de segurança pública e que colabora com as investigações.