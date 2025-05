Oscar se junta ao elenco na reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (08) após a vitória contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Luis Zubeldía iniciou os trabalhos com foco no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (11), às 18h30, na Arena Barueri.

Uma das grandes novidades foi a presença do meia Oscar. O craque participou de parte do treinamento que reuniu os atletas que não foram titulares contra o Alianza Lima. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e ainda é dúvida para o Choque-Rei.

